Barcelona'ya 3 puanı Neymar getirdi

Barcelona, 37. hafta maçında Las Palmas'ı deplasmanda 4-1 yendi. Katalan devinde galibiyetin mimarı karşılaşmayı hat-trick'le tamamlayan Neymar oldu.

NEYMAR YILDIZLAŞTI

Bordo Lacivertliler, 25. dakikada Suarez Neymar işbirliğiyle 1-0 öne geçti. Neymar takımını 1-0 öne geçirirken, 2 dakika sonra Luis Suarez'in golünün asistini yaptı.

İlk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 63. dakikada Pedro Bigas'ın golü farkı bire indirdi. Ancak ev sahibinin umutları kısa sürdü. Neymar 67. dakikada Rakitic'in asistini ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı. 71'de bu kez Jordi Alba'nın asistini gole çeviren Brezilyalı, hat-trick'ini tamamladı ve skoru 4-1 yaptı.

Las Palmas filelerini 3 kez sarsan Brezilyalı yıldız, Barcelona kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında hat-trick yapmayı başardı Kalan dakikalarda oyunu rölantiye alan Barcelona sahadan 4-1 galip ayrıldı.

REAL'İN HATA YAPMASINI BEKLEYECEK

Bu sonucun ardından puanını 87 yapan Barcelona, maç fazlasıyla Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Son hafta Eibar'ı konuk edecek Barcelona, Real Madrid'in oynayacağı 2 maçın en az birinde sahadan yenik ayrılmasını bekleyecek.