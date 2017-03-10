Barcelona'ya turu getiren gol depreme neden oldu

İspanyol ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atarak PSG'yi 4-0'ın rövanşında 6-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Barcelona taraftarının 6. golden sonraki sevinci adeta Camp Nou'yu yıktı...

DEPREM NEDEN OLDU

İspanyol deprem uzmanı Jordi Diaz, Camp Nou'da oynanan rövanş maçının son saniyesinde gelen gol sonrası yaşanan sevincin "ufak çaplı bir deprem" meyda getirdiğini söyledi.

Diaz, Camp Nou'dan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan deprem merkezindeki sismometrelerin, özellikle ikinci ve üçüncü gollerde mormalin üzerinde bir etki tespit ettiğini ifade ederken, PSG'nin golü sonrası dördüncü ve beşinci golün nispeten daha yumuşak bir sevince neden olduğunu dile getirdi.

DAHA ÖNCE YAŞANMADI

Son saniyede Sergi Roberto'nun attığı gol sonrası bugüne kadarki en güçlü titreşimin kaydedildiğini söyleyen Diaz, bu tür organizasyonlarda daha önce böyle bir seviyeye ulaşılmadığına dikkat çekti.