Başakşehir 17 takımı da yendi

Başakşehir, sezonun ilk yarısında deplasmanda berabere kaldığı rakibini, uzatma dakikalarında İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni'nin golüyle 2-1 yenerek, ligdeki 17 takımı da aynı sezonda mağlup etmeyi başardı.

Lider Beşiktaş bu sezon ligdeki 17 takımın 15'ini yenerken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor ise 12 rakibi karşısında kazanabildi.

BEŞİKTAŞ 2 TAKIMI YENEMEDİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Beşiktaş, bu sezon Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde de istediği sonuçları alamadı. Kadıköy'de golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında da 9 kişi kalan rakibi karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 1-1'lik sonuca razı oldu.