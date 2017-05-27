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Başakşehir son dakikada kazandı

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Başakşehir son dakikada kazandı
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Başakşehir, Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında Adanaspor'u konuk etti.

İLK YARIDA 2 GOL 1 KIRMIZI KART VAR

Tempolu başlayan mücadelede ilk gol 12. Dakikada Doka'dan geldi ve Başakşehir 1-0 öne geçti.Bu gole 30. dakikada Cem Özdemir cevap verdi.

Adanasporlu oyuncu uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla durumu 1-1 yaptı. 36. dakikada Doka topu eliyle oynadıktan sonra hakeme yaptığı sözlü itiraz sonrasında kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarıda başka gol olmadı ve taraftarlar devre 1-1 eşitlikle girdi.

BAŞAKŞEHİR SON DAKİKADA KAZANDI

2. yarıya konuk ekip Adanaspor daha etkili başladı. Başakşehir kalesini abluklaya alan turuncu-beyazlılar, bir pozisyonda kaleci Ufuk'u geçemezken bir pozisyonda da direğe takıldı.

Son dakikada sahneye Stefano Napoleoni çıktı ve güzel bir vuruşla Başakşehir'e 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 73'e çıkardı. Ancak Beşiktaş yarın Gaziantepspor'u deplasmanda yenerse şampiyon olacak.

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