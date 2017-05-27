Ensonhaber.com'a dön

Başakşehir-Adanaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yorum Yap

Başakşehir-Adanaspor maçı muhtemel 11'leri

Başakşehir, Adanaspor'u yenerek Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haftaya Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren turuncu-lacivertli ekip, Adanaspor'u mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibinin puan kaybetmesi halinde Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Adanaspor'un ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Eren, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Adanaspor: İrfan, Digao, Mauricio, Didi, Samican, Bekir, Foguinho, Cem, Tevfik, Vinicius, Ahmet Dereli

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM