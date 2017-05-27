Başakşehir-Adanaspor maçı muhtemel 11'leri

Başakşehir, Adanaspor'u yenerek Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
Haftaya Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren turuncu-lacivertli ekip, Adanaspor'u mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Ev sahibinin puan kaybetmesi halinde Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Adanaspor'un ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Eren, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
Adanaspor: İrfan, Digao, Mauricio, Didi, Samican, Bekir, Foguinho, Cem, Tevfik, Vinicius, Ahmet Dereli