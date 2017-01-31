Adebayor Başakşehir'de

Medipol Başakşehir ara transferin son gününde kariyerli bir futbolcuyu transfer etti.

FORMAYI GİYDİ

NTV Spor'un haberine göre; Turuncu-lacivertli kulüp, Togolu forvet Emmanuel Adebayor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü futbolcu Başakşehir formasıyla poz verdi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi.

Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katmıştı.