Başakşehir Alanya'yı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.
İLK YARIDA TEK GOL VİSCA'DAN
İlk yarının büyük bir bölümü karşılıklı ataklarla geçilirken 38. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti.
Sağ kanattan gelişen atakta Caicara, altıpasa yakın bir noktada bekleyen Visca'ya yerden pasını attı, Visca'nın gelişine sert şutunda top üst direğe çarptı ve ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
BAŞAKŞEHİR KAZANMASINI BİLDİ
Medipol Başakşehir ikinci devreye golle başladı. Ev sahibi ekip Mustafa Pektemek'in 50. dakikadaki ilginç golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği pasta Mustafa Pektemek'in vuruşunda top önce Kenneth Omeruo'ya çarptı, ardından Mustafa Pektemek'e çarparak Haydar Yılmaz'ın solundan ağlarla buluştu.
Aytemiz Alanyaspor 7 dakika sonra Junior Fernandes ile rakibine karşılık vererek maçta fark 1'e indi.
Sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba son çizgiye inerek pasını ceza alanındaki Junior Fernandes'e gönderdi. Junior Fernandes'in altıpas önünde bekletmeden kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
ZİRVE YARIŞINI BIRAKMIYOR
Bu sonuçla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir puanını 49'a çıkararak Beşiktaş'ın 4 puan gerisinden zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.