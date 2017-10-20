Başakşehir Almanya'da mağlup oldu

Mücadeleye kontrollü başlayan Medipol Başakşehir, rakibi Hoffenheim'in oyun hakimiyeti almasına izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan Medipol Başakşehir, ilk 45 dakikada pozisyon bulmakta zorlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahini Hoffenheim, 52. dakikada öne geçti. Kerem Demirbay'ın sol kanattan kullandığı kornerde, Hübner altı pas çizgisi önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0.

Yediği golü ardından toparlanamayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 59. dakikada ikinci golü de kalesinde gördü. Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte Amiri topa gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu.

Maçın kontrolünü eline alan Almanya ekibi, 75. dakikada Schulz'un sol çaprazdan sert şutuyla attığı golünün ardından farkı 3'e çıkarttı.





TEK GOL SON DAKİKADA

90+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Mahmut Tekdemir'in uzun pasını sol kanatta kontrol eden Napoleoni, Hoffenheim ceza yayına doğru ilerledi. Açısını düzelten İtalyan oyuncu, ceza yayı üzerinde sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1