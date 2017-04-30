Beşiktaş'ı yenen Başakşehir zirveye ortak oldu

Süper Lig'in 29. haftasında zirvedeki iki takımın mücadelesinde ikinci sırada yer alan Başakşehir, lider Beşiktaş'ı konuk etti.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Mücadeleye son derece etkili başlayan Başakşehir, 18 dakikada skoru 3-0'a getirdi. Maçın 7. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golden 5 dakika sonra sahneye Adebayor çıktı. Defansın arkasına sarkan Visca, müsait pozisyondaki Adebayor'u gördü, Togolu golcü de topu ağlara göndermekte zorlanmadı.

Beşiktaş yediği 2 golün şokunu yaşarken, Başakşehir farkı 3'e çıkardı. İlk golün sahibi Cengiz Ünder, 18. dakikada topa çok zor bir açıdan vurdu, meşin yuvarlak üçüncü kez Beşiktaş ağlarına gitti.

Şampiyonluk yarışında çok kritik bir maç olan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

DEMBA BA'NIN GOLÜ YETMEDİ

İlk yarıda yediği gollerin etkisiyle oyunda dengeyi kuramayan Beşiktaş, ikinci yarıya daha iyi başladı. Siyah-beyazlı ekip baskı kurmak isterken Başakşehir kontra ataklarla gol aradı.

Beşiktaş maçın 87. dakikasında oyuna sonradan giren Demba Ba'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalar ise başka gol getirmedi ve Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

DERBİ ÖNCESİ FARK 4'E İNDİ

Başakşehir, evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puanını 60'a yükseltti. Takipçisi Başakşehir'e yenilen Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından haftaya evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki puan farkı 4'e indi. Ligde ikinciliği kovalayan Fenerbahçe'nin puanı ise 56.