Başakşehir-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Ligde 64 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA FARK 10

Beşiktaş, takipçisi Başakşehir'i yenerse puan farkını 10'a yükseltecek ve ligin bitimine 5 maç kalak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalamış olacak.

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Hakem Cüneyt Çakır yöneteceği mücadele beINSports'tan naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER VAR

Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de siyah-beyazlı takıma karşı sahada olamayacak. PFDK'dan 1 maç ceza alan ve bu cezasını Fenerbahçe karşısında çeken kaleci Volkan Babacan ise Beşiktaş'a karşı takımdaki yerini alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Bekir, Attamah, Alparslan, Emre, Holmen, Mossoro, Cengiz, Visca, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Aboubakar