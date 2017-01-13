Başakşehir Chelsea'den Christian Atsu'yu alıyor

Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği forması giyen genç stoper Ahmet Çalık ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Spor yorumcusu Gökhan Dinç, Mehmet Ekici ile görüştüğünü, kendisine Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamayacağını söylediğini açıkladı.

Ozan Tufan kendisi için özel diyet ağırlıklı beslenme programı uygulayan Advocaat'a, ''Açlıktan ölüyorum hocam'' diyerek sitem etti.

Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı.

1 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

2 Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE Deplasmanda Villarreal ile karşılaşan Barcelona, Messi'nin 90. dakikada attığı muhteşem golle mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardı.

3 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

4 Fikret Orman Antalyaspor Başkanı'na sert çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

5 Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu alt yapıya davet etti Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.

6 Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

7 Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu Galatasaray'ın Podolski'yi 7 milyon Euro'ya Çin'e satacağı, yerine ise PSV forması giyen Narsingh'in alınacağı öğrenildi.

8 Şenol Güneş'in istemediği 5 futbolcu netleşti Beşiktaş, Şenol Güneş'in kadroda istemediği Olcay, Kerim, Veli, Rhodolfo ve Aras'a kulüp aranmaya başlandı.

9 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.