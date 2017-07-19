Başakşehir Claro'nun peşinde

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışını son 3 haftada kaybeden Medipol Başakşehir, transfer harekatına devam ediyor.

NABIZ YOKLUYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışını son 3 haftada kaybeden Medipol Başakşehir, transfer harekatına devam ediyor. Kadrosunu yıldız isimler ile güçlendiren Turuncu-Lacivertliler, Gençlerbirliği’nin 25 yaşındaki stoperi Luccas Claro için de nabız yokluyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Kırmızı-siyahlılara, başarılı savunmacının maliyetini soran Başakşehir, Ankara temsilcisinin 2 milyon Euro talep etmesi üzerine pazarlıklara başladı. İstanbul ekibi, öte yandan kanat rotasyonu için de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrılarak, Birmingham’a transfer olan Kerim Frei ile de görüşmelerine devam ediyor.