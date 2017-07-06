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Başakşehir Clichy'le anlaştı
Medipol Başakşehir, Fransız sol bek Clichy ile anlaşma sağladı
06.07.2017 - 13:36
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Medipol Başakşehir, Fransız sol bek Clichy ile anlaşma sağladı.
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