Başakşehir-Club Brugge - CANLI SKOR

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Eskişehir Stadı bir açıldı pir açıldı

Bylock kullandığı için gözaltına alınan Bekir İrtegün savcılığa verdiği ifadede önemli itiraflarda bulundu.

Dünyanın en pahalı transferi gerçekleşmek üzere. Neymar adım adım PSG'ye gidiyor.

Neymar Barcelona'ya veda etti

Beşiktaş yönetiminin Negredo ve kulübü Valencia ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

Muslera'nın Uruguay'dan Galatasaray'a transfer olması için getirdiği Mathias Olivera, imza atmadan ülkesine geri döndü.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ve kulübü Sunderland ile anlaşmaya vardı.

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

3 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

4 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

5 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

6 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

7 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

8 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

9 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.