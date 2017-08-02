Başakşehir-Club Brugge - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Başakşehir 2-0 Club Brugge
41' Medipol Başakşehir adına şanssız an Edin Visca tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
34' GOOOOOOOLLLLL... Başakşehir 2-0 Club Brugge (Visca)
Adebayor'un çabasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla ağları sarstı.
25' Takım halinde savunma ve hücum yapan temsilcimiz, orta sahayı kalabalık tutarak rakibinin rahat oyun kurmasına izin vermiyor.
15' Başakşehir golden sonra oyunun kontrolünü elinde bulunduruyor.
7' GOOOOLLL... Başakşehir 1-0 Club Brugge (Adebayor)
Gael Clichy soldan etkili bir orta yaptı. Topa yükselen Adebayor uçarak kafa vuruşu yaptı ve Başakşehir'i öne geçirdi.
6' Başakşehir karşılaşmaya skor avantajını da elinde bulundurduğu için rahat başladı.
1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Başakşehir'e başarılar dileriz.
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında Club Brugge ile karşılaşıyor.
Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini sahasında yapacağı maçta eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
Club Brugge: Horvath, Engels, Refaelov, Vossen, Palacios, Denswil, Vormer, Nakamba, Bonaventure, Mechele, Touba