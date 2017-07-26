Başakşehir-Club Brugge maçı hangi kanalda

Başakşehir Şampiyonlar Ligi sahnesinde...
Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydelstadion'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.
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Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.
Başakşehir için tarihi olan bu mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
CLUB BRUGGE
Horvath
De Bock
Denswil
Palacios
Poulain
Nakamba
Simmons
Vormer
Refaelov
Dennis
Jelle Vossen
BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan
Junior Caiçara
Attamah
Epureanu
Clichy
Mahmut
Emre Belözoğlu
Mossoro
Elia
Edin Visca
Adebayor