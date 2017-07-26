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Başakşehir-Club Brugge maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir-Club Brugge maçı hangi kanalda

Başakşehir Şampiyonlar Ligi sahnesinde...

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydelstadion'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.

Başakşehir için tarihi olan bu mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

CLUB BRUGGE 
Horvath
De Bock 
Denswil 
Palacios
Poulain
Nakamba 
Simmons
Vormer
Refaelov
Dennis
Jelle Vossen

BAŞAKŞEHİR 
Volkan Babacan 
Junior Caiçara
Attamah 
Epureanu
Clichy
Mahmut
Emre Belözoğlu
Mossoro
Elia
Edin Visca
Adebayor

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