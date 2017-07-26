Başakşehir-Club Brugge maçı hangi kanalda

Hasan Çetinkaya Ben Arfa için Paris'e uçtu

Fikret Orman: Beşiktaş'ı taraftar değil biz yönetiyoruz

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Real Madrid'in Mbappe için Monaco'yla 180 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı.

Simon Kjaer'i Sevilla'ya satmayı düşünen Fenerbahçe, oyuncunun yerine Badstuber'i transfer edecek.

Osmanlısporlu futbolcu Badou Ndiaye'nin transferi için başkent ekibiyle Galatasaray arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Lucescu'nun A Milli Takım ile bağlantısı olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol, "Fatih Terim Galatasaray dönebilir" dedi.

1 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

2 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

3 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

4 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

5 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

6 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.

7 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

8 Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e Çin yanıtı Fikret Orman, Çin seyahatine karşı olan Şenol Güneş'e; "Ben para veriyorsam, ücret alanlar da bu kurala uyacak" dedi.

9 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi Östersunds'u iki maçta da yenemeyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.