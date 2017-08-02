Başakşehir-Club Brugge maçı hangi kanalda

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini sahasında yapacağı maçta eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

TURU GEÇME İHTİMALLERİ

Medipol Başakşehir'in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Turuncu-lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2- 2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak.

İstanbul'daki maçta, 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları play-off turuna yükselecek takımı belli edecek.

TAKIMDA 3 EKSİK

Medipol Başakşehir'de, zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlıkları sonrasında takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHŞİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.