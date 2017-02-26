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Başakşehir derbi haftasında puan kaybetmedi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Başakşehir derbi haftasında puan kaybetmedi
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor karşılaştı.

İstanbul ekibi derbi haftasında puan kaybı yaşamadı ve 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

GOL PEKTEMEK'TEN GELDİ

7. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle maçta üstünlüğü yakalayan Başakşehir, Avrupa Ligi'nden yorgun dönen rakibine şans tanımadı ve şampiyonluk yarışında kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDEN KOPMADI

Öte yandan uzatma anlarında kırmızı kart gören Epureanu takımını 10 kişi bıraktı.

2 hafta sonra kazanan Medipol Başakşehir 46 puana çıktı. Evinde peşpeşe 4. yenilgisini alan başkent ekibi ise 30 puanda kaldı.

Bu galibiyetin ardında Başakşehir 46 puana yükseldi. Osmanlıspor ise 30 puanda kaldı.

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