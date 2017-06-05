Başakşehir Elia'da ısrarcı

Şampiyonluk iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren ve 2016-2017 sezonunu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, tarihinin en iyi sezonunu geçirdi.

Ziraat Türkiye kupası’nı da finalde kaybeden Turuncu-lacivertliler, başarılı geçirdiği sezonu kupa ile taçlandıramadı ama gelecek sezon bu hasretine son vermeye kararlı.

ELİA'DA AŞAMA KAYDEDİLDİ

Transferde flaş isimlere yönelen istanbul ekbi, Feyenoord’un yıldızı Elia için büyük mesafe kat etti. oyuncuyu her konuda ikna ettiği öğrenilen yönetimin, birkaç güne kadar hollanda ekibiyle de anlaşmaya varması bekleniyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 9 gol, 9 asist kaydeden elia 30 yaşında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.