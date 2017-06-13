Başakşehir Elia transferini bitirdi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine açıklamlarda bulundu.

Medyada yer alan Visca haberlerinin asılsız olduğunu dile getiren Saral, Elia'ya transferinde sona gelindiğini ve Clichy'den ise haber beklediklerini belirtti.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

"Edin Visca için Galatasaray'dan ve Trabzonspor'dan resmi teklif almadık. Yazılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Visca için şu ana kadar kulübümüze gelen resmi bir teklif yok. Bizimle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

CLİCHY'DEN HABER BEKLİYORUZ

Mustafa Saral, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız sol bek Gael Clichy'den ise yanıt beklediklerini aktardı. Clichy'nin dünya çapında bir isim olduğunu kaydeden Saral, "Clichy ile görüşmelerimizi yaptık, teklifimizi sunduk. Artık Chilchy'den yanıt bekliyoruz. Gelecek yanıta göre hareket edeceğiz." açıklamasında bulundu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA ATACAK

Mustafa Saral, İstanbul'a getirdikleri Eljero Elia'nın da sağlık kontrolünden geçtiğini ve yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti. Hollandalı Elia'nın uzun süredir istedikleri bir oyuncu olduğunu ifade eden Saral, "Elia orta sahada görev yapan önemli bir isim. Sağlık kontrolünden sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağız." diyerek sözlerini tamamladı.