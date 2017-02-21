Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 36 yaşındaki Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Başakşehir'in yolunu tuttu ve takımın kaptanlığına getirildi.





BAŞKAN AÇIKLADI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Emre Belözoğlu fiziksel ve psikolojik olarak takımımıza büyük katkı yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Kendisiyle görüştük ve anlaştık. Bir yıl daha sözleşme imzalayacağız" dedi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakarak Fenerbahçe'de göreve başlayacağı konuşuluyordu ancak yıldız oyuncu Başakşehir ile sözleşme uzatarak bir nevi Fenerbahçe'nin teklifini reddetmiş oldu.