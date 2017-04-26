Başakşehir-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ligde Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında Başakşehir deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
Mücadele saat 20:45'te başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Aatif, Van Persie
Başakşehir: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor