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Başakşehir-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Başakşehir-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
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Başakşehir - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ligde Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında Başakşehir deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Mücadele saat 20:45'te başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Aatif, Van Persie

Başakşehir: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

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