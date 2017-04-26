Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Faruk Çakır, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Alparslan, Emre, Attamah, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Lens, Aatif, Van Persie