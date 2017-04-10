Başakşehir - Galatasaray - CANLI SKOR

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38' Galatasaray'ın hızlı hücumunda topu kaptıran Rodrigues, rakibine faul yaptı.

30' Mücadelede ilk yarım saatlik süre geride kalırken Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

24' Galatasaray beraberlik golü için rakip kalede pozisyon arıyor.

21' Başakşehirli Adebayor'a Semih Kaya'nın yaptığı faul sonrası ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

15' Başakşehir golden sonra ataklarını daha da sıklaştırdı. Visca'nın kafa vuruşunda Muslera son anda topu çelmeyi başardı.

11' GOL... Başakşehir 1-0 Galatasaray (Adebayor)

5' Galatasaray'ın hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası Cengiz pasını Mossoro'ya verdi, Mossoro'nun yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.

2' G.Saray maça etkiledi başladı. Bruma'nın ceza sahasına yolladığı top Yasin'in ayağını çarpıp direğin az farkla yanından auta çıktı.

1' Kritik karşılaşmaya Galatasaray başladı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u yenmesinin ardından gözler zirve yarışını yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmaya çevrildi...

CİMBOM KAZANIRSA FARK 1'E İNECEK

Ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Galatasaray, Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'e konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılar, ligin flaş ekibini yenmesi durumunda iki takım arasındaki puan farkı 1'e inecek.

Başakşehir ise Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk umutlarını artırmak hem de ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray: Muslera, Semih, Ahmet, Chedjou, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren Derdiyok