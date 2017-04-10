Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Ümit Özat, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Şenol Güneş için sert ifadeler kullandı.

Galatasaray-Adanaspor maçında saha komiserliği yapan Sevgi Yalçın, başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar

Fransa Futbol Federasyonu, Metz-Lyon maçının seyircisiz oynanacağını, bu nedenle Beşiktaşlı idarecilerin stada giremeyeceğini bildirdi.

Şenol Güneş ile Fikret Orman Lyon maçına alınmadı

Emre Belözoğlu, Akhisar maçında kendisini oyundan çıkaran Abdullah Avcı'ya sert bir dille tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in 3 yıldır alt yapı sorununu çözemediğini, dolayısıyla ''futbol direktörlüğü'' görevini beceremediğini söyledi.

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İngiliz medyasına göre Oğuzhan'ın yeni takımı

İngiliz Daily Express gazetesine göre, Tottenham 12 milyon Pound karşılığında Oğuzhan Özyakup'u transfer edecek.