Başakşehir-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
G.SARAY DEVLER LİGİ İÇİN KAZANMAK ZORUNDA
Süper Lig'de 49 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 4 puan önünde yer alan ikinci basamaktaki rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak puan farkını bire indirmeye çalışacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Ferhat, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
Galatasaray: Muslera, Ahmet, Semih, Hakan, Yasin, Selçuk, Josue, Linnes, Bruma, Podolski, Sneijder