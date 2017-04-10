Başakşehir Galatasaray'a 4 attı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Medpol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0'la bozguna uğrattı.

Maça Galatasaray pozisyonla başladı. Bruma'nın çevirdiği top Yasin'den dışarı çıktı.

ADEBAYOR HAT-TRİCK YAPTI

Ardından Başakşehir kontrol ele geçirdi ve rakibine hiç fırsat tanımadı. Ev sahibi ekip 11. dakikada da öne geçti. Caicara'nın sol kanattan yaptığı ortada Semih Kaya'dan seken top ceza alanındaki Mossoro'nun önüne düştü.

Bu futbolcunun pasında Adebayor boş kaleye topu gönderdi ve takımını öne geçirdi.

44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adebayor penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlara gitti.

İlk yarıda hiç bir varlık gösteremeyen Galatasaray böylece devre arasına 2-0 yenik girdi.

İkinci yarıda da herhangi bir değişiklik olmadı. 57. dakikada Visca harika bir çalımla Ahmet'i geçtikten sonra topu kaleye gönderdi, Muslera'nın çeldiği topu tamamlayan Adebayor oldu vs skor 3-0'a geldi.

SON SÖZÜ MUSTAFA SÖYLEDİ

Kalan bölümde Başakşehir kontrolü bırakmadı ve rakibine fırsat tanımadı. Son dakikalarda gelişen kontratakta Mustafa Pektemek ile bir gol daha bulan Başakşehir maçı 4-0 kazandı.

G.SARAY DAĞILDI

Galatasaray'ı bu sezon 3. kez yenen Abdullah Avcı'nın takımı, 56 puana yükselip Beşiktaş'la puan farkını korudu.

49 puanda kalan Galatasaray hem 3. sırayı kaybetti, hem de Başakşehir'in 7 puan gerisinde kalarak Şampiyonlar Ligi şansını çok zora soktu.