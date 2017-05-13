Başakşehir-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Başakşehir 0-1 Gençlerbirliği

45' ilk yarının sonuna 4 dakika eklendi. Başakşehir beraberlik arıyor..

40' İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken Gençlerbirliği'nin üstünlüğü devam ediyor. Ev sahibi Başakşehir beraberlik için bastırıyor.

32' Sol kanatta topla buluşan Alexandu Epureanu bekletmeden ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Edin Visca bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak kaleci Johannes Hopf sol köşeye uzanıyor ve gole izin vermiyor.

27' GOL... Başakşehir 0-1 Gençlerbirliği (Rantie)

Gençlerbirliği, Tokelo Rantie ile öne geçiyor! Kaleci Johannes Hopf eli ile oyunu hızlı başlatıyor. Orta alanda topla buluşan Tokelo Rantie topu ceza sahasına kadar sürüyor. Sol çaprazdan ceza sahasına giren golcü oyuncu rakibini geçerek yerden vuruşunu yapıyor ve topu kalecinin yanından filelerle buluşturuyor.



20' Başakşehir kendi sahasında top yaptıktan sonra savunma arkasına Adebayor'u kaçırarak pozisyon bulmaya çalışıyor.

14' Anıl Karaer'in havadan uzun pası ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulut kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

8' Başakşehir maçın ilk dakikalarında topla daha fazla oynayan taraf. Ev sahibi oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.

1' Mücadele Başakşehir'in vuruşuyla başladı.

Başakşehir, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Kazanması durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak olan Başakşehir mutlak 3 puan hedefliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Bekir, Eren, Attamah, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Visca, Mossoro, Adebayor

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Politevich, Anıl, Uğur, Khalili, Issah, Selçuk, Aydın, Rantie