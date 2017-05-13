Başakşehir-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gelen son saniye golü sonrası BJK TV'de hüzün hakim olurken, FB TV'de ise büyük bir sevinç yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyingüngör, "Hoş geldin demek için elimi uzattım, bana yumruk attı" dedi.

9

Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE

Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.