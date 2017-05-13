Başakşehir-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Başakşehir, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 16:00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Haftaya lider giren siyah-beyazlılar ise 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Bekir, Epureanu, Eren, Emre, Holmen, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politsevich, Uğur Çiftçi, Issah, Khalili, Scekic, Bady, Aydın, Muriqi