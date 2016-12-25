Başakşehir gözünü Faslı oyuncu Kali'ye dikti

Süper Lig'de devre arasına girilirken Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi yeni fulbolcular gözünü dikti.

UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

Başakşehir, Gençlerbirliği’nden tranfser ettiği İrfan Can Kahveci’nin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Willem forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Anouar Kali’nin, İstanbul ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi. Başakşehir’in, Faslı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.