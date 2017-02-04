Başakşehir G.Saray'ı yenerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Başakşehir karşılaştı.

PEKTEMEK ŞOV YAPTI

Maça Galatasaray hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk dakikasında Podolski'nin uzaktan vuruşu direkte patladı. Ancak ilerleyen dakikalarda Başakşehir oyunun hakimiyetini ele aldı ve karşılaşmanın 15. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Pektemek bu golle de kalmadı ve 27. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Gelişen atakta Doka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan golcü oyuncu vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu. Ve bu gol ilk yarının sonucunu tayin etti. 2-0

BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray 90+2. dakikada Eren Derdiyok ile farkı 1'e indirse bile kalan dakikalarda beraberlik golü gelmedi ve sarı-kırmızılılar kupaya veda etti.

Bu sonuçla ev sahibi Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.