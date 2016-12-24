Başakşehir hakem hatasıyla galibiyeti kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Başakşehir karşılaştı.

BAŞAKŞEHİR İLK YARIYI ÖNDE KAPADI

Adana'da oynanan maçın ilk yarısını Medipol Başakşehir 43. dakikada Attamah'ın harika golüyle 1-0 önde kapattı.





ADANA BERABERLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarıda daha baskılı bir futbol sergileyen ev sahibi ekip 52. dakikada Magaye'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

HAKEM GOLÜ İPTAL ETTİ

Mücadelenin 72. dakikasından ise hakem Hüseyin Göçek'in kararı maça damga vurdu.

Başakşehir'in ofsayt olmayan pozisyonuna ilk önce gol kararı veren ve sonrasında yardımcısıyla konuşup iptal eden Göçek, konuk ekibin nizami golünü iptal etti.





BAŞAKŞEHİR LİDER TAMAMLADI

Maçın kalan dakikaları büyük bir heyecan içinde geçerken iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi. Başakşehir bu skorla birlikte ligin ilk yarısını 36 pıuanla lider olarak kapatmayı başardı.

