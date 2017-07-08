Başakşehir kamp için Slovenya'ya gitti

Turuncu-lacivertliler, Kranjska Gora kasabasında yapacağı ve 12 gün sürecek hazırlık kampı için Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Slovenya'ya hareket etti.

CLİCHY DE KADRODA YER ALDI

Medipol Başakşehir kafilesinde, dün 3 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transfer Gael Clichy de yer aldı. Medipol Başakşehir, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçını 12 Temmuz Çarşamba günü Slovenya 1. Ligi ekiplerinden NK Triglav Kranj ile Kranj Stadı'nda TSİ 19.00'da oynayacak.

Kamptaki ikinci maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Vitesse ile Avusturya'nın Klagenfurt Kasabası'ndaki Villach Stadı'nda TSİ 18.00'de karşılaşacak turuncu-lacivertlilerin, 3. hazırlık maçındaki rakibi ise kamp sırasında belli olacak.