Başakşehir Kayserispor'a 5 attı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Çok önemli eksikleri olan rakibi karşısında sonuca kolay ulaşan Başakşehir, Kadıköy'e lider gitmeyi garantiledi.

KAYSERİ EKİBİNDE 10 EKSİK

Kayseri ekibi, lider Medipol Başakşehir karşısında 10 önemli oyuncusundan yoksun mücadele etti. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmelerini tek taraflı fesheden Nakoulma ve Mijailovic, Antalya kampına katılmayan Welliton ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Samba Sow ve Traore, bu maçın kadrosunda yer almadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇA HIZLI BAŞLADI



Maçın başından itibaren kontrolü elden bırakmayan Medipol Başakşehir, 24. dakikada Mehmet Batdal ile perdeyi açtı. 26. dakidakada Emre'nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkaran Avcı'nın öğrencileri, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Edin Visca, Stevanovic'in(K.K) ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle farkı artıran Başakşehir karşılaşmayı da 5-0 kazandı.



Bu sezon 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir puanını 39 yaptı ve haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilk maçını kaybeden konuk takım ise 12 puanda kaldı.

YEDEK KULÜBESİNDE SADECE 4 OYUNCU

Kayserispor'da Deniz Türüç kart cezası, Devlet Karataş ve Mabiala sakatlıkları, Kanabıyık ve Morais ise antrenman eksikliği nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde de yalnızca 4 oyuncu yer aldı.



