Başakşehir Kerim Frei ve Da Costa'yı transfer etti

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada Birmingham'dan Kerim Frei ve Olympiakos'tan ayrılan Manuel Da Costa için 21 Temmuz Cuma günü imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.

Kerim Frei son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'da forma giydi. Manuel Da Costa'nın ise Yunanistan şampiyonu Olympiakos ile sözleşmesi sona ermişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

İşte Medipol Başakşehir'in açıklaması.

''Yeni transferlerimiz Kerim Frei ve Manuel Da Costa'nın imza töreni yarın (21 Temmuz Cuma) saat 10.30'da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. İmza töreninin ardından saat 11.00'deki antrenmanımızın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır.''