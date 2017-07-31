Başakşehir Mert'i açıkladı

Transferin hızlı takımlarından Başakşehir, bir flaş hamle daha yaptı ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı.

DOKUZUNCU TRANSFER MERT OLDU

Bursaspor'dan 1.1 milyon euro kazanan Mert Günok'un "bedelsiz" transferi için Bursaspor ile Galatasaray anlaşmaya varmış, gözler Mert Günok'a çevrilmişti.

Mert Günok ile yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşamayan Galatasaray'ın süreci askıya almasının ardından Başakşehir resmen devreye girdi ve Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Chedjou, Tunay, Elia, Clichy, Gökhan, Mevlüt, Kerim Frei, Manuel da Costa ve Mert Günok'u kadrosuna katan Başakşehir, toplam 2.1 milyon euro bonservis ödeyerek transfer başarısının altına imza attı.

Cengiz Ünder'i de 15 milyon euroya Roma'ya satan Başakşehir'in 9 transfere rağmen transfer karı 12.9 milyon euro oldu.