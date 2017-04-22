Başakşehir Rize'de son dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Ligi'nin 28. haftasında liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir, küme düşme hattından kurtulma çabası veren Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Ligde bir önceki hafta Galatasaray'ı 4-0 yenen İstanbul ekibi, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE GEÇİLDİ

Mücadeleye Başakşehir oldukça istekli başladı. Rakibini kanat ve göbek organizasyonlarıyla bunaltan turuncu-lacivertliler, Alparslan'ın 15. dakikada uzaktan yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Golden sonra takım halinde yaslanan Başakşehir, Çaykur Rizespor'a poziyonlar verdi. İlk yarının sonlarına doğru baskısını artıran ev sahibi takım 43. dakikada Süleyman'ın yaptığı şık vuruşla beraberliği yakaladı. Ve bu gol ilk yarının skorunu tayin etti: 1-1

İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

İkinci yarının ilk bölümlerinde Rizespor baskısını rakip kalede hissettirdi. Kanatlardan atak geliştiren ev sahibi ekip 60. dakikada Edomwonyi'nin sıfırdan çevirdiği topa Junior Caiçara'nın ters vuruş yapmasıyla 2-1 öne geçti.

Bu gole Başakşehir 10 dakika sonra Mustafa Pektemek'le cevap verdi. Emre'nin pasında topu önünde bulan Pektemek meşin yuvarlağı filelere göndermekte zorlanmadı ve skoru 2-2 yaptı.

PENALTILAR DAMGA VURDU

Maça son dakikalardaki penaltı atışları damgasını vurdu. Medipol Başakşehir uzatma dakikalarında Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle Çaykur Rizespor karşısında 3-2 öne geçti. Rizespor uzatma dakikalarının son anında Özgür Çek'in penaltı golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

Öte yandan haftaya Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Başakşehir, 57 puana yükseldi. Ancak maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 61 puanı bulunuyor.