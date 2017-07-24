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Başakşehir Şampiyonlar Ligi arenasına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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Başakşehir Şampiyonlar Ligi arenasına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı yarın başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 26 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)

20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)

21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

26 Temmuz Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)

19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)

21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)

21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)

21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir

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