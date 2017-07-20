Başakşehir Sivasspor'un eski stoperini alıyor

Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir son olarak Olympiakos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer ediyor...

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Chedjou'nun sakatlığının ardından stoper arayışlarını sürdüren Başakşehir tecrübeli oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklayacak.

Fas Milli Takım forması da giyen Manuel da Costa Olympiakos ile geçen sezon çıktığı 32 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Kariyerinde daha önce Nancy, PSV Eindhoven, Fiorentina, West Ham United ve Lokomotif Moskova formaları giyen tecrübeli stoper 2013-2014 ve 2014-2015 yılları arasında Sivasspor forması terletmişti.