Başakşehir son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 1-0 kazandı.

Antalyaspor'un baskılı başladığı ancak genel olarak temposuz devam eden mücadelede iki takım da pozisyona girmekte güçlük yaşadı. İlk yarıda iki takımın da tehlikeli atakları golle sonuçlanmadı.

NAPOLEONİ'DEN HAYAT VEREN GOL

İkinci yarıda Antalyaspor, savunmada tedbirlerini artırıp daha çok kontraatak aramaya başladı. Başakşehir ise daha çok topa sahip olan ve rakip yarı sahada oynayan taraftı. Temposuz geçen maçın sonunda tüm riskleri alarak yüklenen Başakşehir, 89. dakikada Emre Belözoğlu'nun asisti ve Stefano Napoleoni'nin golüyle 3 puanı kazandı.

64 puanlı Beşiktaş'ın en yakın takipçisi olan Başakşehir, bu sonucun ardından 63 puana yükseldi. Antalyaspor ise 46 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

DERBİYİ BEKLİYORLAR

Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indiren Başakşehir, siyah-beyazlıların Fenerbahçe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.