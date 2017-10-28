Başakşehir son dakikada güldü

Sport Toto Süper Ligi'nin 10. hafatasında Başakşehir, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.
İLK YARIDA TEK GOL EMRE'DEN GELDİ
Medipol Başakşehir, 8. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüyle öne geçti.
37 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti. İlk yarı 1-0 bitti.
MOSSORO ATTI BAŞAKŞEHİR KAZANDI
Teleset Mobilya Akhisarspor, 59. dakikada Paulo Henrique ile skora eşitlik getirdi.
Brezilyalı forvet, ligde bu sezon 10 karşılaşmada toplam 6 gol kaydetti.
Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Medipol Başakşehir, 90+2'de Mossoro'nun kaydettiği golle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.
Ligde son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Medipol Başakşehir, puanını 20'ye yükseltti. Son 2 maçında 5 puan kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor ise 17 puanda kaldı.