Başakşehir son dakikada yıkıldı

Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk oldu.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Medipol Başakşehir, 7. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Ferhat Öztorun'un ceza sahası içine yaptığı ortada Cengiz Ünder'in göğsüyle indirdiği topa Adebayor sert vurdu. Kaleci Lukac meşin yuvarlağı son anda çeldi.
23. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza alanına ortasında Adebayor çapraz pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin kaleye şutunda kaleci Lukac topa sahip oldu.
Kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca ilk yarı 0-0 sonuçlandı.
SON DAKİKADA YIKILDI
İkinci yarıya baskılı bir oyunla başlayan Akhisar Belediyespor, 58. dakikada Ricardo Vaz Te'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Medipol Başakşehir, Yalçın Ayhan'ın kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder, ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden Yalçın çok iyi yükselerek kafayla vurduğu şutta top ağlara gitti.
Maçın tam 1-1 bitmesi beklenirken Akhisar Belediye'nin Medipol Başakşehir'den kiraladığı Cikalleshi'nin uzatma dakikalarında attığı golle ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Başakşehir 53 puana yükselirken, ev sahibi takım yeni hocası Okan Buruk'la ilk maçından 3 puan çıkarmış oldu.