Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı

Bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Başakşehir'de ilk ayrılık gerçekleşti.

İstanbul ekibi, Süper Lig'in 28. haftasında Rizespor deplasmanında maç sonu spor muhabirine saldıran Yalçın Ayhan'ın sözleşmesini feshetti.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYIMLADILAR

Başakşehir, 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Yalçın Ayhan’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 3 gol attı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Yalçın Ayhan’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmet ve emeklerden dolayı teşekkür ederiz."