Başakşehir zirve yarışında bir yara daha aldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Gaziantepspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Medipol Başakşehir 28. dakikada Mossoro ile gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda top arka kale direğine gitti. Arka direkte Marcio Mossoro topun kontrolünü sağladıktan sonra çok yakın mesafeden sert bir şut çekti ancak top kalenin üstünden auta çıktı.

İlk yarının son dakikalarında Başakşehir bir kez daha golle burun buruna geldi. 41. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek çok sert bir şut çekti ancak top direkten geri döndü. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

KAZANAN ÇIKMADI

Ev sahibi ekip 2. yarıya etkili başladı. 48. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mahmut Tekdemir'in çektiği şutu kaleci Paulo Victor kurtardı.

58. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Marcio Mossoro sağ ayağının dışıyla şutunu çekti ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada Gaziantep sol kanattan geldi. Sol kanatta paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Marcos Pedroso ortasını ceza alanına gönderdi ancak Medipol Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

Medipol Başakşehir 82. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ceza sahasının içine gönderdiği topta penaltı bekledi ancak hakemin kararı devam oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

4 HAFTADA 8 PUAN KAYBETTİ

Başakşehir bu sonuçla 43 puanla 2. sırada kalırken Gaziantepspor ise 15 puanla son sırada kaldı. Öte yandan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 8 puan kaybetti.