Başakşehir zirve yarışını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

ADEBAYOR GOLLE TANIŞTI

Karşılaşmaya Konyaspor tehlikesiyle başlarken, Hadziahmetovic'in vuruşu direkten auta gitti. Konuk takım, 15. dakikasındaki ilk tehlikesinde golü buldu. Duran topta içeri yapılan ortada Yalçın kafayla golü attı ve takımını öne geçirdi.

Konyaspor'un ilk yarıda bir topu daha direkten dönerken Başakşehir, 2. yarıda bir gol daha buldu. 55. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Adebayor sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Togolu yıldız böylece Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atmış oldu.

CENGİZ SON DAKİKADA ATTI

Son dakikada Cengiz bir gol daha attı ve karşılaşma 3-0 sona erdi. Böylece Başakşehir puanını 52'ye yükseltip lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.