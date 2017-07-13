Başakşehir'de 3 futbolcu takımdan ayrıldı

Medipol Başakşehir, Ferhat Öztorun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Öte yandan Göztepe ile görüşen Rotman ve Eren Albayrak Başakşehir kampından ayrılıp İstanbul'a döndü.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ferhat Öztorun’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ, vedalşmak üzere kulübe gelen Ferhat Öztorun’a hatıra plaketi verdi. Ferhat’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

ROTMAN VE EREN ALBAYRAK KAMPTAN AYRILDI

Krajnska Gora kasabasında takımın kamp yaptığı otelden bu sabah ayrılan iki futbolcu İstanbul'a döndü. Eren Albayrak ve Rotman ile Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen İzmir ekibi Göztepe yakından ilgileniyor.

Turuncu-lacivertlilerde dün de Cengiz Ünder ve Ferhat Öztorun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Cengiz'in İtalya ekibi Roma, Ferhat'ın da Kasımpaşa ile sözleşme imzalaması bekleniyor.