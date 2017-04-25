Başakşehir'de kaleci krizi

Başakşehir'de Rize maçı sonrası yaşanan vahim olaylar teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini kolunu bağladı. Başarılı çalıştırıcı takımın en önemli silahlarının PFDK'ya sevk edilmesi sebebiyle kadro kurmakta zorluk yaşayacak.

AĞIR CEZALAR YOLDA

Fenerbahçe maçı öncesinde Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ı PFDK'ya tedbirli sevk edildikleri için oynatamayacak olan Avcı, Bekir ve Egemen'i de sakatlıkları sebebiyle kullanamayacak.

Öte yandan Başakşehir'in PFDK'ya sevk edilen bu 4 futbolcuyu Fenerbahçe maçlarından sonra da kullanmda şansı son derece az.

Disiplin talimatlarına göre bu isimlere ağır cezalar gelmesi gündemde, bu durumda da Başakşehir'in şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi şansı da zora girebilir. Fenerbahçe bu hafta Başakşehir'le farkı 4'e indirip ikincilk yolunda rakibine yaklaşmıştı.

KALEYE FARUK GEÇECEK

Takımın birinci kalecisi Volkan Babacan ve ikinci kalecisi Ufuk Ceylan'ın oynayamayacak olmaları akıllara Başakşehir'in kalesini kim koruyacak sorusunu getirdi.

Kamuoyunda pek de bilinmeyen o isim Faruk Çakır olacak. 22 yaşındaki Çakır, Fenerbahçe maçında Başakşehir'in kalesinde görev yapacak. Takımın 3. kalecisi durumunda olan Faruk Çakır, Türkiye Kupası'nda bu sezon 2 maça çıkmıştı.

MELİKHAN PROFESYONEL OLACAK

Bununla birlikte Başakşehir'in alt yapısında görev yapan 1998 doğumlu kaleci Melikhan Sarı da profesyonel yapılcak.