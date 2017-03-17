Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik

Olympiakos'u Vodafone Arena'da 10 kişiyle 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'a ilk tebrik ligdeki rakibi Medipol Başakşehir'den geldi.

TÜM GÜCÜNÜZÜ AVRUPA'YA VERİN

Resmi twitter hesabından Beşiktaş'ı kutlayan Başakşehir, "Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" mesajını gönderdi. Ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakibinin başarısını kutlayan Başakşehir'in bu mesajı sosyal medyada gecenin en çok kunuşulan olaylarından biri oldu.

MUHARREM USTA'DA KUTLADI

Beşiktaş'ın çeyrek final başarısına bir tebrik de Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan geldi. Twitter hesabından, "Uzun ince yolun son virajına giren BJK camiasını tebrik ederim. Bu sene gidebileceğiniz kadar ilerleyin, seneye 50.yılımız :) " mesajını paylaşan Usta tıpkı Başakşehir gibi kutlama mesajına espri kattı.

YASİN ÖZTEKİN DE TEBRİK ETTİ

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yasin Öztekin de siyah-beyazlı takımı sosyal medya hesabından tebrik edenler arasındaydı...







