Başakşehir'den Elia atağı

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın sadece 2 puan gerisinde olan, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Medipol Başakşehir, gelecek sezonun transferlerine şimdiden başladı.

F.BAHÇE ANLAŞAMADI BAŞAKŞEHİR ALIYOR

Hollanda şampiyonu Feyenoord'un sol kanat oyuncusu Eljero Elia ile ilgilenen Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

Jeremain Lens'in yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçme noktasına gelen Fenerbahçe, Elia ile ilgilenmiş ancak oyuncu ile anlaşamamıştı.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYON OLDU

Bu sene Feyenoord'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Elia, Hollanda Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. 5 milyon Euro değere sahip olan Hollandalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 9 asist yaparak 19 gole katkıda bulundu. Elia'nın Feyenoord'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.