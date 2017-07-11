Başakşehir'den Volkan ve Mitrovic atağı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Medipol Başakşehir'le sözleşme imzalayan Aurelien Chedjou, dün yapılan antrenmanda sakatlandı.

Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Takıma Chedjou, Tunay Torun, Elia ve Clichy gibi önemli isimleri katan turuncu-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmiş olsa da defansif açıdan sıkıntıya düşmüş gibi gözüküyor.

DEFANS ÇÖKTÜ

Yalçın Ayhan ve Bekir İrtegün ile yollarını ayıran Başakşehir'de Chedjou'nun hesapta olmayan sakatlığı sonrası Abdullah Avcı'nın elinde defans için sadece Epureanu ve Egemen kaldı. Bunun üzerine yeniden stoper arayışına giren Medipol Başakşehir'de gündeme sürpriz biri isim geldi.

MİTROVİC KİRALIK OLARAK ALINACAK

Turuncu-lacivertliler, Matej Mitrovic için Beşiktaş'a teklif göndermeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Hırvat stoperi Başakşehir'in kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. .

VOLKAN ŞEN'İ DE İSTİYOR

Öte yandan Abdullah Avcı'nın bonservisi elinde olan Volkan Şen'in de kadroya katılmasını istediği öğrenildi.