Başakşehir'in ilk golüne ofsayt itirazı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaştı.
OFSAYT İTİRAZI
Başakşehir karşılaşmanın 15. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti. Ancak golden önce ofsayt olduğu iddiaları gündeme oturdu.
Sarı-kırmızılı futbolcular savunmanın arkasına sarkan Visca'nın ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia etmesine rağmen hakem oyunu devam ettirdi.
Gelişen atakta Visca'nın açtığı ortada kaleci Cenk Gönen boşa çıkınca, takım arkadaşı Ahmet Çalık da topu ıskaladı ve Başakşehirli futbolcu Mustafa Pektemek topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.