Başakşehir'in ilk golüne ofsayt itirazı

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Trabzonspor Yöneticisi Gençağa Meriç, F.Bahçe'nin kulüpler arasında gerginliğe neden olan Mehmet Ekici'yi transfer etmeyeceğini iddia etti.

1 Emre Mor kayıplara karıştı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

2 Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı Ocak ayı transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiği için Beşiktaş'a gitmediğini söyledi.

3 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

4 Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

5 Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi FIFA, Trabzonspor ile ön sözleşme yaptığı halde futbol hayatına Karlsruhe'de devam eden Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası verdi.

6 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

7 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

8 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

9 Ara transfer döneminde gelenler-gidenler Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi.