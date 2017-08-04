Başakşehir'in rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunu geçen takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ SEVİLLA OLDU
Bir önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, bu turda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçı evinde oynayacak.
Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:
Şampiyonlar rotası:
Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)
Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
Lig rotası:
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)