Başakşehir'in rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunu geçen takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ SEVİLLA OLDU

Bir önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, bu turda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz ilk maçı evinde oynayacak.

Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar rotası:

Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

Lig rotası:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)